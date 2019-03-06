РИАМО - 6 мар. Женщинам 7 и 8 марта раздадут на столичных вокзалах открытки в преддверии Международного женского дня, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

С 7 по 10 марта форменную одежду всех кассиров ЦППК дополнят праздничными аксессуарами. Костюмы сотрудников – галстуками с логотипом компании, сотрудниц – шейными платками.

«ЦППК также подготовила подарок для пассажиров: на головных вокзалах Москвы 7 и 8 марта будут раздавать поздравительные открытки», – отмечается в материале.

Как напоминается в материале, в праздничные дни электропоезда ЦППК будут курсировать по скорректированному графику. Он составлен таким образом, чтобы пассажирам было удобнее планировать досуг в выходные.

Седьмое марта – по расписанию пятницы, 8 марта – по расписанию субботы, 9 марта – по расписанию субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах. С 8 по 10 марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь праздника.