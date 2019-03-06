РИАМО - 6 мар. Неизвестный нанес мужчине удар ножом в область груди в столичном районе Хамовники, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Хамовнический Вал, дом 34.

«Наряд скорой медицинской помощи доставил в больницу неизвестного мужчину, у которого диагностировали проникающее колото-резаное ранение левой половины груди. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение», – сказал собеседник агентства.

Полицейские установили, что неизвестный нанес потерпевшему данное ранение, после чего скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».