РИАМО - 6 мар. Из-за непогоды и пробок на дорогах Москвы водителям рекомендовали отказаться от личного авто в пользу городского транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

В Москве идет снег. Температура воздуха колеблется от минус 1 до плюс 1. В таких условиях местами возможно образование гололеда. В связи с этим скорости снижены, автомобили двигаются более медленно. Кроме того, уже начались поездки по городу в преддверии 8 Марта - машин стало заметно больше.

«В настоящий момент движение в городе плотное - семь баллов. Просим по возможности отказаться от поездок на авто по городу, либо сместить их на более позднее время - после 20 часов», - говорится в сообщении.

В среду в Московский регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха, на дорогах станет скользко – образуется гололедица.

К вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.