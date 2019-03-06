РИАМО - 6 мар. Арктическое вторжение, которое пришло в среду в Подмосковье и Москву, принесет морозы будущей ночью, так, температура в Московской области может понизиться до минус 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Центральный регион после прохождения фронта в тылу циклона оказался в холодной воздушной массе, поэтому в течение дня температура продолжит понижаться. В Московской области к вечеру ожидается похолодание до минус 10-7 градусов и в связи с этим - сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В ночь на 7 марта при ясном небе местами по Московской области температура может опуститься до минус 19-14 градусов, днем воздух не прогреется выше минус 3-1 градуса.

Тепло в Московский регион вернется 8 марта. В столице потеплеет до плюс 4-6 градусов, пройдет умеренный снег, который в течение дня перейдет в дождь. Это тепло задержится в регионе до конца выходных.