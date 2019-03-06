РИАМО - 6 мар. Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей в Коломенском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 11:56 в Коломенском городском округе на автодороге Коломна – Озеры произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб», – говорится в сообщении.

Ведомство призывает соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

В минувшем году смертность в ходе ДТП в регионе уменьшилась на 8,3%. Всего с января по декабрь 2018 года в Подмосковье дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 613 человек. Регион занимает второе место в ЦФО по данному показателю.