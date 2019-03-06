РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В трех многоквартирных домах подмосковного Подольска в среду временно отключили горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается на сайте муниципального унитарного предприятия «ДЕЗ».

«Уважаемые жители! Шестого марта в связи с ремонтными работами, которые проводятся с 9:00 и до их окончания, не будет подаваться горячая вода потребителям по адресу: улица 43 Армии, дома№№3, 5, 7», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.