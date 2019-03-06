«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? 10 вопросов | Пройден 44 раза С 15 апреля на экранах - последний сезон знаменитой «Игры Престолов». Недавно вышел трейлер финальных серий. Пройди викторину РИАМО и узнай, хорошо ли ты знаешь мир сериала. Начать тест

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (1/10) В основу «Игры Престолов» лег цикл романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина. Сам Мартин не раз говорил, что ассоциирует себя с одним из своих книжных героев — каким? Фото Wikipedia © Джон Сноу Теон Грейджой Тирион Ланнистер

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (2/10) Мир «Игры Престолов» населяют разные существа, самые известные, конечно, драконы. Их три, каждый имеет свой цвет. К концу сериала они выросли до размеров Boeing 747. Тем не менее один из них крупнее других — какой? Фото Kinopoisk © Визерион (золотой) Дрогон (черный) Рейгаль (зеленый)

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (3/10) Король Севера Джон Сноу — один из главных героев «Игры Престолов». Как и подобает королю, у Джона есть прекрасный меч из редкой и дорогой валирийской стали с собственным именем. Как называется это оружие? Фото gifer.com © Длинный Коготь Верный Клятве Губитель Сердец

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (4/10) Дом Ланнистеров — один из самых богатых и коварных в мире «Игры Престолов». Его представители — мастера интриг, которые всегда платят по долгам. Девиз Ланнистеров — «Услышь мой рев!». А какое животное изображено на их гербе? Фото Kinopoisk © Медведь Дракон Лев

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (5/10) Основное действие «Игры Престолов» происходит на вымышленном континенте — Вестеросе. Там находятся несколько королевств с единым владыкой на железном троне. Сколькими королевствами он правит? Фото gifer.com © Пятью Семью Десятью

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (6/10) «Игра Престолов» обрела мировую известность во многом благодаря совершенно непредсказуемому сюжету. К примеру, гибель положительных героев в сериале — обычное дело. Какое событие из этого ряда стало самым шокирующим? Фото Kinopoisk © Кровавая свадьба Битва бастардов Взрыв в септе Бейлора

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (7/10) На севере Вестероса находится огромное сооружение высотой под 200 метров — Стена. Она отделяет королевства от диких земель, где давно ждет своего часа древнее зло. Из чего сделана знаменитая Стена, которую охраняет Ночной Дозор? Фото Kinopoisk © Камень Лед Дерево

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (8/10) Стена в «Игре Престолов» защищает мир людей от иных или белых ходоков — местных сил зла, которые к последнему сезону объединились в огромную армию. Иных можно убить — но лишь специальным оружием. Из чего оно сделано? Фото gifer.com © Драконьего стекла Дорнийская сталь Костей лютоволка

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (9/10) В реальном мире «Игра Престолов» породила моду на собак, внешне похожих на лютоволков. Из-за нерадивости хозяев многие из них впоследствии стали попадать в приюты для бездомных животных. Питер Динклейдж, игравший Тириона Ланнистера, даже попросил фанатов не покупать этих собак. Каких? Фото Kinopoisk © Самоед Аляскинский маламут Сибирский хаски

«Игра Престолов» окончена: знаешь ли ты главный сериал десятилетия? (10/10) Создатели «Игры Престолов» обещают в последнем сезоне сериала потрясающие батальные сцены. Первой из них станет битва армии белых ходоков из-за стены с войсками людей. Причем развернуться она должна рядом с этим местом. Каким? Фото Kinopoisk © Королевской Гаванью Винтерфеллом Орлиным Гнездом

Тирион Ланнистер Как и Тириона Ланнистера, вас сложно чем-то удивить в мире «Игры Престолов» — и вы прекрасно понимаете, почему столько людей ждут последний сезон этого сериала. Его секрет успеха — в лихо закрученном и совершенно непредсказуемом сюжете, прекрасных съемках и, конечно, героях, за которых действительно переживаешь. Один из них — карлик Тирион Ланнистер, который по ходу сериала проходит путь от изгоя семьи до командира, обороняющего Королевскую Гавань, десницы королевы Дейнерис Таргариен и одного из самых мудрых героев сериала. На пути Тириона и его королевы — коварные враги и древние силы зла - бросьте им вызов вместе с любимыми героями уже 15 апреля. Фото Kinopoisk © Поделиться результатом

Дейнерис Таргариен Как и Дейнерис Таргариен, вы покоряете мир «Игры Престолов» — и понимаете, почему столько людей ждут последний сезон этого сериала. Его секрет успеха — в лихо закрученном и совершенно непредсказуемом сюжете, прекрасных съемках и, конечно, героях, за которых по-настоящему переживаешь. Например, Дейнерис Таргариен по ходу сериала из дочери свергнутого короля Семи Королевств превращается в повелительницу грозных драконов с огромным войском и страстным желанием вернуть себе Железный трон. На пути Дейнерис — коварные враги и древние силы зла - бросьте им вызов вместе с Матерью Драконов уже 15 апреля. Фото Kinopoisk © Поделиться результатом

Джон Сноу Как и Джон Сноу, вы плохо знаете мир «Игры Престолов» и, вероятно, недоумеваете, почему столько людей ждут последний сезон этого сериала. Между тем секрет его успеха — в лихо закрученном и совершенно непредсказуемом сюжете, красивых съемках и, конечно, героях, за которых действительно переживаешь. Один из них — Джон Сноу, который по ходу сериала из внебрачного сына лорда Старка превращается в стража Ночного Дозора, короля Севера и претендента на знаменитый Железный Трон. Именно его родные края первыми встретят нашествие белых ходоков из-за Стены - отправляйтесь на битву с ними вместе с Джоном Сноу уже 15 апреля. Фото Kinopoisk © Поделиться результатом

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