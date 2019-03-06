РИАМО - 6 мар. В июне столичный зоосад организует две международные конференции зоопарков и аквариумов, сообщила в среду журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«У нас будет проведено большое количество конференций. Мы пригласили наших коллег со всего мира. В июне мы проведем две конференции – это ЕАРАЗА (Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов – ред.) и СОЗАР (Союз зоопарков и аквариумов России – ред.)», - сказала Акулова.

Она отметила, что около 200 специалистов со всего мира приедут в рамках этих двух конференции.

«Также прилетят ветеринарные врачи, у них будет свои консультации по тем или иным видам», - добавила Акулова.