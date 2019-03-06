РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Жители одного из домов в Художественном проезде Подольска в среду остались без отопления из-за аварийных работ, сообщается на сайте муниципального унитарного предприятия (МУП) «ДЕЗ».

«Уважаемые жители! Шестого марта дом №4 по улице Художественный проезд полностью отключен от центрального отопления. Причиной послужили аварийные работы», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.