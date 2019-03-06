РИАМО - 6 мар. В Подмосковье и Москве на 7 марта продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 7 марта.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Орловской, Курской и Белгородской областей.

В Московском регионе 7 марта ожидается переменная облачность, без осадков, местами прогнозируется гололедица. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 16-14 градусов, днем составит минус 3-1 градус.