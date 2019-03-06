РИАМО – 6 мар. Президент России Владимир Путин поздравил с 82-летием первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову, он подчеркнул, что ее профессиональный путь является примером честного служения Родине, сообщает Газета.ru.

«Легендарный полет в космос, весь Ваш профессиональный путь – пример честного служения Родине», – подчеркнул глава государства в поздравительной телеграмме.

Он уточнил, что Терешкова является человеком удивительной, яркой судьбы.

По словам президента России, знания и профессиональный опыт Терешковой и сейчас остаются востребованными в общественной и законотворческой деятельности.

Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР с позывным «Чайка», 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку. Первая в России женщина в звании генерал-майора.