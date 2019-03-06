РИАМО – 6 мар. Столичных водителей призывают соблюдать скоростной режим из-за сильного ветра и гололедицы на дорогах города в среду, сообщается на официальном сайте «Московского паркинга».

«Просим вас быть внимательными и осторожными в связи с ухудшением погоды. По данным МЧС, 6 марта ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами – небольшой снег и гололедица», – говорится в сообщении.

Автолюбителям рекомендуют не парковать машины под деревьями и рядом с широкоформатными рекламными конструкциями.

«Соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не допустить аварийных ситуаций», – подчеркивается в материале.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8(495)539-54-54 или 3210 с мобильного.

В первой половине дня в среду в Московский регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха, на дорогах станет скользко – образуется гололедица.

К вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.