РИАМО - 6 мар. В Московском зоопарке планируют «поселить» как можно больше представителей флоры, чтобы превратить его в большой ботанический сад, сообщила журналистам в среду генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Летом и весной у нас замечательный садово-парковый отдел. У нас много цветов, зелени. Мы сейчас взяли направление на то, что Московский зоопарк будет не только фауной, но и флорой. Мы хотим, чтобы Московский зоопарк был вторым, может быть, даже первым ботаническим садом», - сказала Акулова.

Она надеется, что в ближайшем будущем на территории зоопарка будет меньше «бетона» и больше растений и цветов.

В этом году Московский зоопарк отмечает свое 155-летие. В течение всего года будут проходить праздничные концерты, спектакли, квесты и экскурсии. До конца весны на арку главного входа планируется вернуть барельеф с манулом. В юбилейный год редкая дикая кошка вновь станет символом Московского зоопарка. К праздничной дате также приурочили создание гимна зоосада, который можно будет услышать в зоопарке с середины весны.