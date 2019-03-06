РИАМО - 6 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил благодарность коллективу федерации самбо Подмосковья в лице президента федерации Сергея Фомкина, передает корреспондент РИАМО.

В среду в Мытищах проходит форум «Дни самбо в Подмосковье».

Благодарность губернатора Московской области получил также лидер реализации проекта «Самбо в школу» - коллектив школы №9 в лице директора Юрия Иванова.

Знак за заслуги перед Московской областью III степени глава региона вручил главному тренеру сборной команды Московской области по самбо Александру Поликарпову.

В рамках форума «Дни самбо в Подмосковье» пройдет пленарное заседание, посвященное итогам и перспективам развития самбо в Московской области.

Программа мероприятия также включает выставку «История и развитие самбо в Московской области», семинар для учителей физкультуры «Урок самбо», практикумы для специалистов и педагогов физкультурно-спортивного профиля «Самбо в ГТО» и «Самбо – спорт», а также мастер-класс для тренеров «Самбо XXI века». Участникам покажут исторические и методические материалы о единоборстве.