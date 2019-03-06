РИАМО - 6 мар. Правительство Московской области в лице губернатора региона Андрея Воробьева и Всероссийская федерация самбо в лице президента Сергея Елисеева в среду подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение стороны подписали в рамках форума «Дни самбо в Подмосковье», который проходит в среду в Мытищах.

«Соглашение - это очень важный документ, он дает возможность нам сегодня совместно продвигать проект по развитию и популяризации самбо у нас в стране. Сегодня есть распоряжение президента нашей страны, чтобы мы совместно с губернаторами, руководителями регионов могли разработать план мероприятий по развитию и популяризации самбо», - сказал Елисеев.

Документ предполагает взаимодействие в сфере физической культуры и спорта в Московской области с целью развития отечественного и приоритетного вида спорта в РФ – самбо.

В рамках форума «Дни самбо в Подмосковье» пройдет пленарное заседание, посвященное итогам и перспективам развития самбо в Московской области.

Программа мероприятия также включает выставку «История и развитие самбо в Московской области», семинар для учителей физкультуры «Урок самбо», практикумы для специалистов и педагогов физкультурно-спортивного профиля «Самбо в ГТО» и «Самбо – спорт», а также мастер-класс для тренеров «Самбо XXI века». Участникам покажут исторические и методические материалы о единоборстве.