РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска проводят работы по очистке дорог и пешеходных дорожек во дворах от наледи в среду, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Шестого марта работники подрядной организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжают работу по очистке дорог и пешеходных дорожек на придомовой территории, отмосток многоквартирных домов от наледи», – говорится в сообщении.

Очистка производится до асфальта. Куски льда, собранные в кучи, загрузят в машины и вывезут.