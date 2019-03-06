РИАМО – 6 мар. В подмосковных Котельниках на следующей неделе установят около 40 синих контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Андрей Булгаков.

«Одна из самых актуальных тем на сегодня – это раздельный сбор отходов. Наша задача – проконтролировать, чтобы были соблюдены все условия для правильной работы этой системы. На следующей неделе (до 17 марта – ред.) будет дополнительно установлено около 40 синих баков», – сказал Булгаков.

Он добавил, что в данный момент не все торговые объекты, размещенные на первых этажах многоквартирных домов, заключили договора с регоператором. Глава поручил в течение двух недель исправить ситуацию.

«Также будем следить, чтобы все уже имеющиеся контейнеры и контейнерные площадки были приведены в соответствие», – отметил Булгаков.

Синие баки предназначены для сухих отходов, подлежащих переработке.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. В квитанциях на оплату услуг ЖКХ в регионе появилась новая графа – за вывоз мусора. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор отходов. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.