РИАМО - 6 мар. Предстоящие праздничные выходные дни отметятся в Москве и Подмосковье небольшими дождями, также ожидается порывистый ветер, сообщил РИАМО в среду ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Снег пройдет, и в ночь уже будет без осадков. Завтра днем практически осадков не будет, может местами чуть-чуть. А дальше фронт начнет подходить, уже в ночь на 8 марта будут небольшие осадки, днем - небольшой дождь. 9 и 10 марта по области небольшой дождь может быть», - сказал Цыганков.

Он добавил, что 9 и 10 марта в регионе ожидается переменная облачность. Также 8 и 9 марта возможны порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

По данным на сайте «Метеовести», в первой половине дня в среду в Московский регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха, на дорогах станет скользко – образуется гололедица.

К вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать. В Москве вечером ожидается минус 5-7 градусов, по Московской области – до минус 5-10 градусов.