РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 мар. В подмосковном Королеве начались занятия по пляжному волейболу для посетителей местного Дома ветеранов, говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Занятия проходят при поддержке активистов ОНФ в спортивном комплексе для развития пляжных видов спорта «Металлист».

«Песочная терапия способствует активизации внутренних самоисцеляющих возможностей организма, что очень важно для наших отдыхающих. Структура песка такова, что одно прикосновение к нему настраивает на отдых и расслабление» – отметила директор Дома ветеранов Инна Шутова.

Первое занятие уже прошло. Общественники организовали перевозку ветеранов до спорткомплекса и договорились об аренде площадки для регулярных занятий.

Пользу подобных занятий для пожилых людей отметил и член регионального штаба народного фронта в Московской области Герман Апарин. Он выразил надежду, что занятия в группах здоровья станут популярны среди людей старшего поколения и поблагодарил руководителей города и спорткомплекса за участие в социальных проектах.

«Хочу выразить благодарность администрации наукограда и руководству центра пляжных видов спорта за оказанную поддержку в реализации региональных социальных программ «Старшее поколение» и «Активный долгожитель», – сказал Апарин.