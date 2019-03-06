РИАМО - 6 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду принял участие в форуме «Дни самбо в Подмосковье» в Мытищах, передает корреспондент РИАМО.

Глава региона осмотрел тематическую выставку форума, также присутствовал на мастер-классе по самбо.

«Я впервые присутствую на форуме самбо. Не знаю, как часто они проходят, но точно знаю, что это очень полезное и важное дело. Важное, потому что речь идет о подготовке, воспитании наших детей, о спорте и физкультуре в школе. И для нас, для Подмосковья, где каждый год приходит новых 40 тысяч учеников, это очень важно. Большая президентская программа по строительству школ предполагает активное вовлечение детей в физкультуру и спорт. Поэтому мы в Московской области стали пилотным регионом по внедрению, в частности, борьбы самбо», - сказал Воробьев.

В рамках форума пройдет пленарное заседание, в котором участвуют заместитель секретаря совета безопасности при президенте Российской Федерации, сопредседатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо Рашид Нургалиев, президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев, помощник заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец, президент Всероссийской студенческой лиги самбо Вениамин Каганов.

Пленарное заседание форума посвящено итогам и перспективам развития самбо в Московской области.

Программа включает выставку «История и развитие самбо в Московской области», семинар для учителей физкультуры «Урок самбо», практикумы для специалистов и педагогов физкультурно-спортивного профиля «Самбо в ГТО» и «Самбо – спорт», а также мастер-класс для тренеров «Самбо XXI века». Участникам покажут исторические и методические материалы о единоборстве.

В Подмосковье работают 30 отделений самбо для спортсменов разных возрастов. В секциях тренируются более 2,5 тысяч человек, которых готовят 93 профессиональных тренера.