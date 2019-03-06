РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В парке имени Виктора Талалихина подмосковного Подольска 10 марта пройдет первый фестиваль креативных саней «Шоу-сани 2019», всего на конкурс подали семь заявок, но можно будет прийти со своими санями и собрать конкурсную работу на месте, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор фестиваля.

В парке культуры и отдыха Талалихина 10 марта с 12:00 до 16:00 на нижней алле недалеко от спортивной площадки пройдет первый фестиваль креативных саней «Шоу-сани 2019». Автором своих уникальных саней может стать каждый.

«Пока подали семь заявок, в том числе с работами на тему «Цирк», «Динозавр», «Байкеры». Но мы также предложим зрителям собрать свою конкурсную работу на месте и подготовим для этого декор, желающим нужно будет только сани привезти. Шоу саней будет проходить на нижней аллее парка, где специально для этого конкурса сделают большую снежную горку», – сказал собеседник агентства.

Участникам конкурса саней нужно заполнить специальную форму для регистрации, выложенную в группе «Союз аниматоров «Про людей» в социальной сети «ВКонтакте». Всех участников ждут ценные призы от партнеров и спонсоров, а победителей – особые награды.

Для заезда с горы сани изготавливаются на основе положения, которое находится в документах группы. Такие сани должны иметь основу в виде сцепленных от одного до четырех тюбингов. Сани, изготовленные вне положения, на иной основе, участвуют в конкурсе-параде саней на горизонтальной поверхности.

Креативный проект может быть в виде любой техники, театральной постановки с декорациями, тематической конструкции, возможно использование музыкального сопровождения, безопасных спецэффектов.

В битве за лучшую конструкцию саней принимают участие команды в составе до пяти человек. Главные критерии оценки: интересная конструкторская идея саней, креативная экипировка и необычный перфоманс перед спуском (мини-сценка под музыку), дальность спуска саней.