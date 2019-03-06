РИАМО – 6 мар. Российские туристы, летевшие из Москвы в Таиланд, были вынуждены воспользоваться кислородным масками на борту самолета Boeing из-за возможной разгерметизации салона, сообщает «Интерфакс Туризм».

«Перед посадкой на Пхукете накануне на борту Boeing, следовавшего из Москвы, сработала система экстренной подачи кислорода. На высоте порядка 3-4 километров в пассажирском салоне автоматически выпали кислородные маски», – заявил агентству источник в туристической отрасли.

Бортпроводники в соответствии с инструкциями предложили пассажирам ими воспользоваться.

«Лайнер временно отстранен от полетов. Технические службы пытаются установить причины произошедшего, однако не исключают, что в салоне могла произойти разгерметизация, либо система аварийной подачи кислорода могла быть неисправна, и маски были выброшены ошибочно», – добавил источник.