РИАМО - 6 мар. Региональный проект «Добрая поликлиника» стартовал в пяти учреждениях Раменского района в рамках пилотной программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Раменский район вошел в семерку пилотных, где мы внедряем региональный проект «Добрая поликлиника». Начали с одной, а на данный момент внедряем проект во все поликлиники Раменского – две в городе и три в районе», – заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

Он напомнил, что ранее данный проект был реализован в Раменской поликлинике на улице Крымской.

«Данный опыт показал свою эффективность. После старта программы в поликлинике резко увеличилось время приема пациентов – с 3 до 6-6,5 часов в день, сократились очереди. На вызовы к пациентам на дом теперь выезжает специально созданная служба неотложной помощи», – уточнил Матвеев.

По его словам, в Подмосковье будут продолжать внедрять позитивные практики.

«Наша задача – сделать так, чтобы качество оказания медицинской помощи жителям региона постоянно росло», – подчеркнул министр.

В 2019 году реализация проекта «Добрая поликлиника» запланирована во всех медучреждениях Подмосковья.

«Добрая поликлиника» подразумевает модернизацию системы работы поликлиник Московской области. В учреждениях организуется служба выездной неотложной помощи, которая будет обслуживать вызовы пациентов на дом.