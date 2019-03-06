РИАМО - 6 мар. Свыше 5,5 тысяч процедур экстракорпоральных оплодотворений (ЭКО) планируют провести в клиниках Московской области в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В 2019 году в Московской области планируется выполнить 5,6 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения в рамках ОМС. Это почти на 800 больше, чем годом ранее», – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что в Подмосковье получить данную услугу можно бесплатно, оформив квоту. Возможности попасть на процедуру не приходится ждать месяцами – на сегодняшний день длительность ожидания составляет не более 30 дней.

«Процедура ЭКО позволяет многим женщинам осуществить долгожданную мечту и родить ребенка. Только в 2018 году благодаря ЭКО в Подмосковье родились 2,3 тысячи детей, а за четыре года количество рожденных детей в результате ЭКО в регионе увеличилось более чем в пять раз», – отметил Матвеев.

Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

ЭКО представляет собой оплодотворение вне тела человека: яйцеклетки и сперматозоиды изымаются, оплодотворение происходит в лабораторных условиях. Затем оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор на 5–6 дней и в процессе деления подсаживаются в матку. Процедура используется во всем мире уже почти 40 лет. Для многих пар – это единственный способ завести детей.