РИАМО - 6 мар. В преддверии празднования Международного женского дня административно-технические инспекторы проверяют объекты торговли цветами в Подмосковье, уже выявлено 16 случаев несанкционированной продажи растений, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Накануне праздников в Подмосковье разворачивается торговля цветами, при этом появляется много временных самовольно установленных торговых объектов. В ходе работы на поднадзорных территориях инспекторы контролируют правомерность установки временных торговых объектов, а также содержание прилегающей к объекту территории», – говорится в сообщении.

Всего с начала года административно-технические инспекторы Подмосковья пресекли более 70 случаев самовольной установки палаток, ларьков и лотков. В том числе в 80% случаев объекты несанкционированной торговли были размещены вдоль вылетных магистралей.

Накануне Международного женского дня инспекторы уже предотвратили 16 случаев несанкционированной торговли цветами.

По каждому факту организаторам несанкционированной торговли предлагается либо получить разрешение на торговлю, либо демонтировать незаконно установленный объект.