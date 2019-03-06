РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. Общественный деятель из подмосковных Люберец победил в Лиге лидеров «РосМолСпорт Московской области» по итогам 2018 года, сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер РОО «РосМолСпорт Московской области» Игорь Ковров.

«Руководитель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян стал победителем Лиги лидеров «РосМолСпорт» по итогам 2018 года. Он набрал рекордные для лиги 12030 очков и стал почетным лидером. Общественник опередил ближайшего соперника почти в два раза», – сказал Ковров.

По его словам, это безусловная общая победа региональной организации, всей команды «РосМолСпорт Московской области».

Лига лидеров «РосМолСпорт» проходит при поддержке федерального агентства по делам молодежи, «Союза городов воинской славы» и «РосМолСпорт Московской области». Это сообщество лучших лидеров «РосМолСпорт», которые распространяют принципы здорового образа жизни, организуют и проводят мероприятия.

В пятерку лучших лидеров «Лиги лидеров РосМолСпорт» по итогам 2018 года также вошел заместитель председателя «РосМолСпорт Московской области» Сергей Чуприна, он набрал более 3,4 тысячи очков.