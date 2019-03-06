РИАМО - 6 мар. В этом году в Подмосковье свыше 300 пар заключат брак в преддверии Международного женского дня, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«311 пар решили приурочить свою свадьбу к 8 Марта», - сказал представитель пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

Церемонии бракосочетания пройдут 6 и 7 марта. В сам праздничный день органы ЗАГС в Подмосковье работать не будут.

Представитель пресс-службы также рассказал, что больше всего свадеб накануне праздника сыграют в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Подольске и Раменском.

Ранее первый заместитель начальника Главного управления ЗАГС Московской области Ольга Малахова сообщила, что в регионе снизилось количество браков, заключаемых с иностранными гражданами. В 2018 году в Подмосковье зарегистрировали 6067 браков с иностранцами, в 2017 году таких браков было 9 тысяч. Для удобства пар работают мобильные группы с синхронным переводом.