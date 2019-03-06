РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В подмосковном Подольске на Старом Симферопольском шоссе в результате столкновения Chevrolet и Great Wall пострадала женщина, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Дорожно-транспортное происшествие (на Старом Симферопольском шоссе, – ред.) в Подольске произошло в среду в 09:18. Столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и Great Wall Hover. В результате происшествия пострадала водитель-женщина автомобиля Great Wall», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшую госпитализировали.