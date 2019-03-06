РИАМО - 6 мар. За прошедшие сутки высота снежного покрова в Подмосковье и Москве уменьшились на 4-5 сантиметров из-за прошедшего дождя, сообщается на сайте «Метеоновости».

Высокие снега, долго державшиеся в Центральной России, начали поддаваться таянию. Заметный вклад в этот процесс принес дождь, который продолжался в течение последних суток с небольшими перерывами.

«В результате высота снежного покрова уменьшилась за последние сутки на 4-5 сантиметров. В Москве она составляет 26 сантиметров, в Павловском Посаде 35 сантиметров, в Волоколамске 28 сантиметров, в Можайске 21 сантиметр, было 26 сантиметров», - говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье выпало около 18% от месячной нормы осадков в течение минувших суток.