РИАМО - 6 мар. В Подмосковье и Москве выпало до 6 миллиметров осадков в виде снега и дождя в течение минувших суток, что составляет порядка 18% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Дождь шел в Московском регионе в течение последних суток с небольшими перерывами.

«В Москве на опорной станции ВДНХ выпало до 5 миллиметров осадков, примерно столько же на западе Московской области, в Волоколамске и Можайске. Восток Подмосковья тоже не остался без дождя, где его количество составило от 3 до 6 миллиметров», - говорится в сообщении.

Норма осадков для марта в Московском регионе составляет 34 миллиметра.