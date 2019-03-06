РИАМО - 6 мар. С начала 2019 года в Подмосковье заключили брак более 5,5 тысяч пар, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«С начала года 5514 свадеб зарегистрировано Главным управлением ЗАГС», - сказал представитель пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

В Подмосковье ведется системная работа над снижением количества разводов. Для этого в регионе открыты 54 центра поддержки семей.

Ранее первый заместитель начальника Главного управления ЗАГС Московской области Ольга Малахова сообщила, что в регионе снизилось количество браков, заключаемых с иностранными гражданами. В 2018 году в Подмосковье зарегистрировали 6067 браков с иностранцами, в 2017 году таких браков было 9 тысяч. Для удобства пар работают мобильные группы с синхронным переводом.