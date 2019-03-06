РИАМО – 6 мар. Российский президент Владимир Путин поздравил с 85-летием писателя-сатирика Михаила Жванецкого и отметил его чувство юмора, которым артист восхищает публику, сообщает Газета.ru.

Поздравительная телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Ярко проявляете себя на литературном поприще. Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен», - отметил Путин в своем поздравлении.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет Жванецкий восхищает публику своим чувством юмора. Также президент пожелал писателю здоровья и всего самого наилучшего.

Михаил Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Написал более десятка книг. Писатель-сатирик, автор миниатюр. В 2012 году он получил звание Народного артиста России. В 2019 году ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени за значительный вклад в развитие российской культуры.