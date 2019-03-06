РИАМО - 6 мар. За два первых месяца 2019 года в Подмосковье появились на свет свыше 10 тысяч малышей, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«10573 новорожденных появилось в Московской области в этом году», - сказал представитель пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

Он добавил, что в настоящий момент по уровню рождаемости в регионе лидируют Балашиха, Подольск, Раменский и Ленинский районы.

По данным Росстата, в 2018 году в Московской области родилось более 80 тысяч детей - это стало лучшим показателем в Центральном федеральном округе России.

Глава подмосковного Минздрава Дмитрий Матвеев ранее пояснил, что улучшать демографическую ситуацию в регионе во многом удается благодаря сформированной трехуровневой системе медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. В Подмосковье работают современные перинатальные центры, где удается спасать детей весом от 500 граммов.