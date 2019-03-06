РИАМО - 6 мар. Назар, Велимир и Мирра вошли в число самых необычных имен, которые подмосковные родители давали своим детям в 2018 году, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В 2018 году несколько мальчиков получили имена Назар, Велимир, Платон. А новорожденным девочкам давали такие имена, как Евдокия, Серафима, Мирра», - сказал представитель пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

По данным Росстата, в 2018 году в Московской области родилось более 80 тысяч детей - это стало лучшим показателем в Центральном федеральном округе России.

Глава подмосковного Минздрава Дмитрий Матвеев ранее пояснил, что улучшать демографическую ситуацию в регионе во многом удается благодаря сформированной трехуровневой системе медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. В Подмосковье работают современные перинатальные центры, где удается спасать детей весом от 500 граммов.