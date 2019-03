РИАМО - 6 мар. Британская электронная группа The Prodigy после смерти своего солиста Кита Флинта отменила все концерты, в том числе выступление на московском фестивале Park Live в июле, сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

О смерти Флинта, которому было 49 лет, стало известно 4 марта. Тело музыканта нашли в его доме.

«В связи с трагическим событием, случившимся несколько дней назад, мы вынуждены сообщить, что группа The Prodigy приняла решение отменить все предстоящие концерты, в том числе и выступление на фестивале Park Live 14 июля 2019 года», - говорится в сообщении.

Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени. В данный момент организаторы Park Live занимаются поиском решения для продолжения фестиваля в рамках трехдневного формата.

В этом году проведение фестиваля Park Live запланировано с 12 по 14 июля в парке Горького. В афише заявлено выступление групп Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars, Nothing But Thieves и других.

Британская группа The Prodigy была создана в 1990 году. Ее основатели – Кит Флинт, Лиам Хоулетт и Максим Реалити. Флинт был танцором в группе, спустя шесть лет стал вокалистом. The Prodigy завоевала множество наград, в том числе BRIT Awards, MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards.