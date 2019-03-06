РИАМО - 6 мар. В столице была задержана 23-летняя женщина, подозреваемая в продаже своей новорожденной дочери за 1 миллион рублей, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, женщина разместила в социальной сети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Также она указала требование о передаче ей 1 миллиона рублей. После получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», – сказала Иванова.

Она отметила, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Подозреваемая признала вину. Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы, заключила Иванова.