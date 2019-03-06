РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В подмосковном Подольске на Старом Симферопольском шоссе автомобиль Chevrolet столкнулся с внедорожником Great Wall в среду, в результате аварии могут быть пострадавшие, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал мимо около 09:50 по Старому Симферопольскому шоссе в Подольске и у автозаправки «Трасса» (недалеко от перекрестка с автодорогой А-107 – ред.) увидел лобовое дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и внедорожник Great Wall Hover. Когда я разворачивался, то слышал, что пострадавших на тот момент уже собирались увозить», – сказал собеседник агентства.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 10:43 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 1 километра.