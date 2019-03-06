РИАМО - 6 мар. На мобильные телефоны москвичей приходят сообщения от МЧС, спасатели предупреждают горожан о метели, порывистом ветре и гололедице.

«На основании прогноза ФГБУ «Центральное УГМС», 6 марта в Москве ожидаются снег, метель, сильная гололедица, усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны», - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра.

В первой половине дня в среду в Московский регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха, на дорогах станет скользко – образуется гололедица.