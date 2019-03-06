РИАМО - 6 мар. Тело неизвестного мужчины обнаружили в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Клину, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пятого марта в 01:00 в подъезде дома на Волоколамском шоссе в Клину без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 30-35 лет», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что принимаются меры к установлению личности неизвестного. Проверку проводит следственный отдел по городу Клин ГСУ СК России по Московской области.