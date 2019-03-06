РИАМО – 6 мар. Дорожный комплекс Подмосковья в среду переведен на усиленный режим работы в связи с гололедицей, по этой причине автомобилистам посоветовали соблюдать скорость, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящий момент для предотвращения наката ведется сплошная обработка противогололедными материалами региональной сети автодорог. В работах задействовано порядка 600 единиц спецтехники. При ухудшении погодных условий на линию будет выведена дополнительная техника», – отмечается в сообщении.

Так, при обработке противогололедными материалами особое внимание уделяется таким участкам как спуски, подъемы, виражи, путепроводы и эстакады. Кроме того, ведутся работы на социально значимых объектах, таких как остановки общественного транспорта и тротуары.

«С учетом погодных условий, ситуация на дорогах отслеживается в режиме онлайн. Осуществляется оперативное взаимодействие с органами ГИБДД И МЧС», – подчеркивается в материале.

По прогнозам синоптиков, днем в среду в Московской области облачно, снег, гололедица. В течение дня температура воздуха составит от минус 6 до минус 2. Ветер северо-западный 7-16 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков: 0,7-0,9 миллиметров.

Автолюбителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.