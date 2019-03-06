РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду поздравил с 90-летием жительницу городского округа Валентину Дмитриевну Калугину, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Валентина Дмитриевна, хочу пожелать в ваш 90-летний юбилей крепкого здоровья! Живите долго, мы обязательно придем вас поздравлять на 95 лет», – сказал Ружицкий.

Он вручил имениннице подарки от администрации и губернатора Подмосковья, а также букет цветов.

Валентина Дмитриевна Калугина переехала в Люберцы в годы войны. Вместе с мужем они начинали здесь заново свою жизнь, не имея ничего. Сейчас Валентина Дмитриевна живет с зятем, у нее есть внук и правнук.