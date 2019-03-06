РИАМО - 6 мар. «Российские космические системы» (РКС) планируют создать орбитальную спутниковую группировку для обнаружения лесных пожаров, которая позволит всего за два часа находить очаги возгорания и отслеживать распространение огня в любой точке страны, пишет в среду газета «Известия».

«По данным Рослесхоза, в 2018 году в России произошло около 10 тысяч лесных пожаров, суммарная площадь которых составила 3,2 миллиона гектаров. Сейчас для обнаружения огня используются данные зарубежных спутников слежения за земной поверхностью. Однако эти аппараты не рассчитаны на мониторинг больших территорий, что ограничивает возможности системы предупреждения об опасных природных явлениях. Решением проблемы должно стать создание в России собственной спутниковой системы, один из элементов которой (аппарат «Канопус-В-ИК») уже находится на орбите», – говорится в статье.

На борту спутника установлен инфракрасный радиометр МСУ-ИК-СРМ, который необходим для наблюдения за поверхностью Земли в тепловом диапазоне.

«Его главное отличие от зарубежных аналогов, в частности, немецкой системы FireBIRD, — большая полоса обзора шириной 2 тысячи километров, которая позволяет провести оценку всей территории России всего за пять-шесть витков вокруг планеты. При этом нам удалось добиться высокой разрешающей способности и чувствительности прибора, благодаря которой можно различать совсем небольшие очаги возгорания площадью всего 5 кв. метров», – рассказал главный конструктор многоканальных сканирующих устройств РКС Юрий Гектин.

Прийти к таким результатам ученым позволило использование многоэлементных приемников инфракрасного сигнала. Каждый из них настроен на собственный спектральный диапазон, который формируется с помощью специальной оптики. Однако сделать оптику, которая может качественно наблюдать за Землей во всех режимах и углах обзора, затруднительно. Поэтому разработчики расширили возможности системы, оснастив ее камеры сканирующими зеркалами, способными подстраиваться под условия съемки.

По словам разработчиков, современные радиометры позволят наблюдать фронты пожаров, определять их площадь, а также отслеживать скорость и направление распространения огня.

В будущем госкорпорация «Роскосмос» планирует запустить на орбиту еще два аппарата с радиометрами («Канопус-7» и «Канопус-8»). Они будут действовать в единой системе со спутником, уже находящимся на орбите. Их совместная работа, по словам специалистов, позволит уменьшить время наблюдения за территорией России до двух часов.

Также ученые планируют создать специальное программное обеспечение для обработки данных, поступающих с космических аппаратов. По их словам, это должно автоматизировать и максимально ускорить получение предупреждений об опасных ситуациях.

Сегодня в России применяются три метода мониторинга лесопожарной обстановки: наземный, авиационный и космический. В рамках последнего специалисты используют информационную систему «ИСДМ-Рослесхоз» — она обрабатывает данные, поступающие как с зарубежных, так и с российских спутников, оснащенных тепловыми датчиками (в частности, к ним относится «Канопус-B-ИК»), рассказал начальник Федеральной диспетчерской службы Рослесхоза Николай Кривошеев.

«Запуски новых российских спутников с улучшенными инфракрасными камерами должны повысить оперативность обнаружения лесных пожаров благодаря появлению дополнительной информации», — считает эксперт.