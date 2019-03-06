РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. В подмосковных Люберцах в среду отключат электричество в 12 домах на четырех улицах, сообщается в Instagram-аккаунте Единой диспетчерской службы ЖКХ муниципалитета.

«Уважаемые жители, сообщаем вам, что 6 марта будет отключение электроэнергии в 12 домах на Октябрьском проспекте, Юбилейной, Мира и Котельнической улицах», – говорится в сообщении.

Электроэнергии не будет в домах №№13А, 13Б, 14, 15, 16, 17 на Юбилейной улице в связи с ремонтом оборудования. Первую секцию отключат с 14:00 до 15:00, вторую секцию с 15:00 до 16:00.

Также до 12:00 электричество отключили по следующим адресам: Октябрьский проспект, дома №№250, 250А, улица Мира, дома №№1, 1А, улица Котельническая, дома №№4, 6.