РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Полицейские подмосковного Подольска поздравили с наступающим Международным женским днем вдов и матерей сотрудников органов внутренних дел (ОВД), погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Председатель общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов совместно с временно исполняющим обязанности начальника полиции управления, подполковником полиции Александром Редькиным поздравили с наступающим праздником - 8 Марта - вдов и матерей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия Попов поблагодарил жен и матерей сотрудников за их мужество и терпение, а также пожелал им здоровья и весеннего настроения. Также сотрудники полиции посетили и поздравили тех, кто не смог приехать на встречу по состоянию здоровья.