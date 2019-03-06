РИАМО – 6 мар. Около 15 тысяч жителей столицы переселят в текущем году по программе реновации, в 2018 году новое жилье по данной программе получили первые 10 тысяч горожан, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас в Москве строится 98 домов на 1,3 миллиона квадратных метров. Так, 20 из них мы сдадим до конца года и переселим в них еще 5,3 тысячи семей или порядка 15 тысяч жителей Москвы», – сказал заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что в прошлом году в новые квартиры начали переселяться первые 10 тысяч горожан.

«Всю программу реновации – а это снос 16,5 миллионов квадратных метров – мы по закону должны выполнить к 2035 году, что и сделаем тремя волнами», – подчеркнул заместитель мэра.

Хуснуллин напомнил, что сегодня в Москве благодаря программе реновации не просто строится жилье, а формируется новый городской ландшафт.

«Мы создаем другой образ жизни москвичей. Это при советской власти заводы были в промзонах, а жилье – в спальных районах, и горожане перемещались между домом и работой через полгорода. Сейчас весь мир развивается на базе концепции комплексной застройки», – дополнил он.

Заместитель мэра уточнил, что вместе с жильем в новых районах открываются рабочие места, развивается социальная инфраструктура, реконструируются коммунальные сети, строятся дороги.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 дома.