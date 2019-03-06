РИАМО - 6 мар. В среду в Подмосковье ветер может усиливаться до 19 метров в секунду, также ожидаются метель и гололедные явления, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Ранее ведомство выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Московской области в среду – понижении температуры до минус 10 градусов, образовании наледи и сильной гололедице.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток ожидается мокрый снег, переходящий в снег, отложение мокрого снега, гололед, метель, сильная гололедица, усиление ветра с порывами 14-19 метров в секунду. К вечеру в среду ожидается понижение температуры воздуха до минус 7-10 градусов», – говорится в сообщении.

При порывистом ветре спасатели советуют убрать вещи со двора и балкона в дом. Машину надо поставить в гараж, при отсутствии гаража – припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов)», – добавляется в материале.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра.