РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В подмосковном Подольске пропал 18-летний Артем Козлов, о нем ничего не известно с 24 февраля текущего года, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал Артем Козлов 2000 года рождения, с 24 февраля информации о его местонахождении нет. Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы светлые до плеч», – говорится в сообщении.

Был одет в черное пальто, черные джинсы, черную кофту, черные зимние кроссовки, серую шапку, с собой у него был черный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».