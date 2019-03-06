РИАМО - 6 мар. Второй год подряд женщины выступают основными инициаторами покупки квартир в новостройках новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Год назад гендерные предпочтения были таковы: 60% покупателей – именно женщины. Теперь они еще больше укрепили свои позиции – порядка 65%. При этом там, где официальным покупателем является мужчина, инициатором покупки является, как правило, все равно женщина.

«Если посмотреть на социальный портрет покупателей квартир в ряде крупных жилых комплексов новой Москвы, то получается, что именно представители прекрасной половины человечества лидируют среди приобретателей жилой недвижимости», – сказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что 60-65% потенциальных собственников жилья в ТиНАО состоят в браке, причем 70-72% – уже являются родителями. Средний возраст – 26-35 лет.

«Более половины семей-новоселов имеют одного ребенка, треть – двух детей, около 4% – трех и более». – подчеркнул Жидкин.

Основными приоритетами при покупке недвижимости для горожан являются комфортная квартира, транспортная доступность, экология и современная социальная инфраструктура.

При этом социальная сфера является одним из главных приоритетов в развитии новых территорий. С июля 2012 года в ТиНАО введено более 60 детских садов, школ и поликлиник в шаговой доступности от жилья.

«Женщины более практичны и основательны по жизни. Именно поэтому такой серьезнейший шаг, как покупка новой квартиры, они обстоятельно мониторят. То, что женщины выбирают новую Москву, для нас – высокая оценка и, вместе с тем, ответственность, побуждающая строить так, чтобы не стыдно было перед новоселами», – заключил глава департамента.

В текущем году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию порядка 1,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.