РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Спектакль «Волшебная водица» центра детского театрального творчества «Синяя птица» из подмосковного Подольска стал лауреатом I степени V международного телевизионного конкурса «Талант-2019», сообщается в группе «МУК ЦДТТ «Синяя птица» (городской округ Подольск)» в социальной сети «ВКонтакте».

«Подвели итоги V международного телевизионного конкурса «Талант-2019». Всего в нем приняло участие 1940 конкурсантов из всех регионов России и ближнего зарубежья. В номинации «Театральное представление» показали 71 спектакль. Наша работа «Волшебная водица» режиссера Ирины Базаровой удостоена высшего звания – лауреат I степени. Поздравляем всех участников спектакля и педагогов с очередным успехом!» – говорится в сообщении.

Организатором конкурса является центр «Созвездие», мероприятие прошло при поддержке министерства культуры РФ. Конкурс проводится с целью сохранения и развития традиций многонациональной культуры РФ, выявления и всесторонней поддержки талантливых и перспективных детей, обмена творческим опытом представителей разных регионов Россиии зарубежных стран.