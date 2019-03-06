РИАМО - 6 мар. Столичные полицейские разыскивают неизвестного, который похитил из отделения банка на Новочеремушкинской улице 350 тысяч долларов и 300 тысяч евро, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

С заявлением о краже в полицию обратился руководитель офиса продаж одной из столичных турфирм.

«В период с 12 ноября 2018 года до 4 марта 2019 года неизвестный, находясь в дополнительном офисе по адресу: Новочеремушкинская улица, 61, совершил кражу денежных средств в сумме 350 тысяч долларов США и 300 тысяч евро из индивидуального банковского сейфа», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 45,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовно дело по статье «Кража».

Идет розыск подозреваемых, добавил сотрудник пресс-службы.

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